Esra Ezmeci'ye Anlattı: 'Kocam, Kadın Komşuların ve Kız Kardeşimin İç Çamaşırlarını Çalmış'

Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan psikolog Esra Ezmeci'ye konuk olan Pervin isimli kadın, kocasının komşuların iç çamaşırlarını çaldığını açıkladı.
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Kocasının çekmecesini kontrol ederken durumu fark eden kadın, kocasının kadın komşuların balkonlarından iç çamaşırlarını çaldığını açıkladı.
20 yıldır evli olan kadın kocasının durumu itiraf ettiğini ve bunun bir hastalık olduğunu söylediğini belirtti.
Pervin isimli kadın, kocasının ayrıca kız kardeşinin iç çamaşırını da çaldığını belirtti.
Kocasının fantezisi karşısında şoke olan kadın, 'Evliliğimizde hep fantezi iç çamaşırları alırdı. Ben bunun böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim' dedi.
İşte o anlar: 👇
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