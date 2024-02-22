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Aldattığı Eşinin Kardeşine Yakalanan Kadın: 'Bildiğin Gibi Değil'

Aldattığı Eşinin Kardeşine Yakalanan Kadın: 'Bildiğin Gibi Değil'

ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 15:55

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir genç yengesini, abisini aldatırken yakaladı. Abisinin evine giden genç, yengesini başka bir erkek ile çıplak yakaladı. 

⚠ NOT: Küfür İçerir!

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Abisini aldatan yengesini ve birlikte olduğu kişiyi kaydeden genç o anlarda, "Benim namusumun yanında çırılçıplak bir şekilde ne işi var? Ben bunla yengemi, abimin evinin içinde yakaladım" dedi.

Abisini aldatan yengesini ve birlikte olduğu kişiyi kaydeden genç o anlarda, "Benim namusumun yanında çırılçıplak bir şekilde ne işi var? Ben bunla yengemi, abimin evinin içinde yakaladım" dedi.

Aldattığı eşinin kardeşine yakalanan kadın ise o anlarda, "Bildiğin gibi değil, onun bir suçu yok" dedi.

Aldattığı eşinin kardeşine yakalanan kadın ise o anlarda, "Bildiğin gibi değil, onun bir suçu yok" dedi.

İşte o anlar: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir ⚠⚠⚠

Sosyal medyada gündem olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇

Sosyal medyada gündem olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇
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