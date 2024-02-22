Aldattığı Eşinin Kardeşine Yakalanan Kadın: 'Bildiğin Gibi Değil'

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir genç yengesini, abisini aldatırken yakaladı. Abisinin evine giden genç, yengesini başka bir erkek ile çıplak yakaladı.
⚠ NOT: Küfür İçerir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Abisini aldatan yengesini ve birlikte olduğu kişiyi kaydeden genç o anlarda, "Benim namusumun yanında çırılçıplak bir şekilde ne işi var? Ben bunla yengemi, abimin evinin içinde yakaladım" dedi.
Aldattığı eşinin kardeşine yakalanan kadın ise o anlarda, "Bildiğin gibi değil, onun bir suçu yok" dedi.
İşte o anlar: 👇 ⚠⚠⚠ Küfür İçerir ⚠⚠⚠
Sosyal medyada gündem olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda