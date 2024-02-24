Tesadüfen Bir Kadının Aldatıldığını Fark Eden Çiftten Takipçilerine Soru: 'Söylemeli miyiz?'

'@furkanlaayca' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Furkan ve Ayça çifti, gittikleri bir kafede yaşadıkları olayı anlatarak takipçilerine soru sordular.
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Bir kafeye giden Furkan ile Ayça, yakınlarındaki bir masada bulunan kadının, o an masada birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını fark etti.
Kadının tuvalete gitmesi ile, erkeğin eline telefonu alarak date uygulamasına girerek, karşısına çıkan kadınları sağa kaydırdığını belirten Furkan ile Ayça çifti, yaşadıkları o olayı anlatarak takipçilerine 'Söylemeli miyiz?' diye sordular.
İşte o çiftin tesadüfen fark ettikleri aldatılma olayını anlattıkları anları: 👇
'Sizce söylemeli miyiz?' diye soran çifte takipçilerinden gelen yorumlar: 👇
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Peki sizce söylemeliler miydi?
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