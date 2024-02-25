'17 Yaşında Sokakta Kalırken 1 Yıl İçinde Milyon Dolarlar Ciro Yapan Kadına' Dönüşen Fenomen Gündem Oldu

'@ilaydaiilyy' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve sık sık da gündem olan kadın, '17 yaşında sokakta kalan kadından nasıl dünyayı gezen, ev alan, araba alan kadına döndüm onu anlatıyorum' diyerek yaptığı paylaşımıyla gündem oldu.
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Garson olduğunu ve kira ödeyemediği için evden çıkmak zorunda kaldığını belirten İlayda, e-ticaret yaparak zengin olanları gördüğünü ve o yola girdiğini anlattı.
Tüm birikimini e-ticarete yatırdığını belirten İlayda, borsayı da denediğini ve bir senenin sonunda milyon dolar ciro elde etmeyi başarmış...
İşte İlayda'nın gündem olan o videosu: 👇
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