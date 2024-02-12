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“Erkeklere Ev Aldıracak O Elbise” Cümlesiyle Yaptığı Kombin Sosyal Medyada Eleştiri Aldı

“Erkeklere Ev Aldıracak O Elbise” Cümlesiyle Yaptığı Kombin Sosyal Medyada Eleştiri Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:13

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Instagram’da belli bir kitleye sahip olan @ilaydaiilyy kullanıcı adlı içerik üreticisi son paylaşımına yazdığı açıklamayla takipçilerini şaşırtırken, tepki de topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“İlk buluşmada habibiye ev aldıracak o elbise” başlığıyla paylaşımı yapan kadının giydiği elbise derin dekoltelere sahipti.

“İlk buluşmada habibiye ev aldıracak o elbise” başlığıyla paylaşımı yapan kadının giydiği elbise derin dekoltelere sahipti.

Elbisenin modeli ve tercih etme sebebi bir araya gelince ise izleyiciler yorumlarda buluştu.

Elbisenin modeli ve tercih etme sebebi bir araya gelince ise izleyiciler yorumlarda buluştu.

Bu tip bir elbisenin ilk buluşmada hoş karşılanmayabileceği konuşuldu.

Bu tip bir elbisenin ilk buluşmada hoş karşılanmayabileceği konuşuldu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.
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