“Erkeklere Ev Aldıracak O Elbise” Cümlesiyle Yaptığı Kombin Sosyal Medyada Eleştiri Aldı

Instagram’da belli bir kitleye sahip olan @ilaydaiilyy kullanıcı adlı içerik üreticisi son paylaşımına yazdığı açıklamayla takipçilerini şaşırtırken, tepki de topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“İlk buluşmada habibiye ev aldıracak o elbise” başlığıyla paylaşımı yapan kadının giydiği elbise derin dekoltelere sahipti.
Elbisenin modeli ve tercih etme sebebi bir araya gelince ise izleyiciler yorumlarda buluştu.
Bu tip bir elbisenin ilk buluşmada hoş karşılanmayabileceği konuşuldu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.
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