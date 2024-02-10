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Sevgi Arsızı Kedi ile Onu Sevmelere Doyamayan Çocuğun Romantik Anlarına Kalbiniz Eriyecek

Sevgi Arsızı Kedi ile Onu Sevmelere Doyamayan Çocuğun Romantik Anlarına Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:55

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Çocuklar ile hayvanlar arasındaki sevgi bağı öylesine masum oluyor ki, etkilenmemek mümkün değil. Şimdilerdeyse tam bu konuya örnek olacak bir video sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Yolda sırt çantasıyla yürüyen öğrenci bir çocuk görüp görebileceği belki de en sevgi arsızı kediyle karşılaşınca ortaya çıkan anlara beğeniler yağdı.

Yolda sırt çantasıyla yürüyen öğrenci bir çocuk görüp görebileceği belki de en sevgi arsızı kediyle karşılaşınca ortaya çıkan anlara beğeniler yağdı.

Tatlı kedi çocuğun doğru kişi olduğunu hissetmiş olacak ki, ona sarılmalara doyamadı.

Tatlı kedi çocuğun doğru kişi olduğunu hissetmiş olacak ki, ona sarılmalara doyamadı.

Adeta çocuktan ayrılmak istemeyip onunla eve gitmek isteyen kedi en sonunda çocuğun kucağına çıktı.

Adeta çocuktan ayrılmak istemeyip onunla eve gitmek isteyen kedi en sonunda çocuğun kucağına çıktı.

İkilinin arasındaki güzel iletişimse videoya yansıyordu. İzleyen herkesin yüzlerinde tebessüm eksik olmadı.

İkilinin arasındaki güzel iletişimse videoya yansıyordu. İzleyen herkesin yüzlerinde tebessüm eksik olmadı.

İşte içinizi ısıtacak o anlar 👇

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İkiliye gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

İkiliye gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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