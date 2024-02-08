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Kızı Torun Haberi Verince Dünyalar Onun Oldu! Tatlı Dedenin Sevincini Siz de Görmelisiniz

Kızı Torun Haberi Verince Dünyalar Onun Oldu! Tatlı Dedenin Sevincini Siz de Görmelisiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 21:26

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@rabiaarslannn0 adlı TikTok kullanıcısı babasına hamilelik haberini verdiği anları kaydetti. O anları paylaşmasıyla birlikte video viral oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Şanslı kadın bu haberi vermek için annesi ve babasını mutfağa çağırmıştı.

Şanslı kadın bu haberi vermek için annesi ve babasını mutfağa çağırmıştı.

Aslında annesinin haberi vardı ve sıra babasına söylemeye gelmişti.

Aslında annesinin haberi vardı ve sıra babasına söylemeye gelmişti.

Dede olacağını öğrenen tatlı adam öylesine mutlu oldu ki, o anlar izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Dede olacağını öğrenen tatlı adam öylesine mutlu oldu ki, o anlar izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler adamın tatlılığına değinmeden edemedi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler adamın tatlılığına değinmeden edemedi.

İşte o anlar 👇

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