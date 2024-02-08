Kızı Torun Haberi Verince Dünyalar Onun Oldu! Tatlı Dedenin Sevincini Siz de Görmelisiniz

@rabiaarslannn0 adlı TikTok kullanıcısı babasına hamilelik haberini verdiği anları kaydetti. O anları paylaşmasıyla birlikte video viral oldu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şanslı kadın bu haberi vermek için annesi ve babasını mutfağa çağırmıştı.
Aslında annesinin haberi vardı ve sıra babasına söylemeye gelmişti.
Dede olacağını öğrenen tatlı adam öylesine mutlu oldu ki, o anlar izleyenlere de tebessüm ettirdi.
Yorumlarda buluşan izleyiciler adamın tatlılığına değinmeden edemedi.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın