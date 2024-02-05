Duruşmada Yapılan İki Eylemle Hakim Ters İlişkiye Zorlanma Olduğunu Anlıyor İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dava sürecinde olan bir tanıdığından öğrendiğini ve gerçekliğinden emin olmadığını dile getirdiği bir bilgiyi sosyal medya hesabından bilenlere danışan @tugceebayraam adlı TikTok kullanıcısı ortaya attığı iddiayla sosyal medyayı ikiye böldü. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle bu bilgiyi öğrendiği kişi dava süresince birçok avukatla görüşerek ve bilgiler toplamak için kaynaklar okuyarak bu bilgiye eriştiğini dile getirmiş.
Bahsedilen iddia ise iki kişiden birinin ‘ters ilişki’ yaşamaya zorlandığında bunu hakime üstü kapalı bir şekilde nasıl anlatacağı üzerine.
Nasıl anlatılacağı konusunda ise kullanıcı, hakime duruşma dosyasının dik bir şekilde verilmesi ya da duruşma esnasında ayakkabıların çıkarılıp ters konulması ile olabileceğini söylüyor.
İzleyiciler ise bu olayın gerçek olduğunu duyanlar ve böyle bir şey olamayacağını dile getirenler olarak ikiye bölündü.
Günümüzde bu durumun açık bir şekilde anlatılabildiğini söyleyenler ve bahsi geçen yöntemlerin geçmişte tercih edilebildiğini söyleyenler yorumlarda buluştu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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