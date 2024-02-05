Duruşmada Yapılan İki Eylemle Hakim Ters İlişkiye Zorlanma Olduğunu Anlıyor İddiası Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dava sürecinde olan bir tanıdığından öğrendiğini ve gerçekliğinden emin olmadığını dile getirdiği bir bilgiyi sosyal medya hesabından bilenlere danışan @tugceebayraam adlı TikTok kullanıcısı ortaya attığı iddiayla sosyal medyayı ikiye böldü. Gelin detaylara birlikte bakalım.