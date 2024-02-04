Gelin Makyajı Yaptırmak İsteyen Kadın 40.000 TL Fiyat Alınca Yakındı: Stüdyo Sahibi ise Büyük Jest Yaptı

@filmingecem adlı TikTok kullanıcısı nikahı ve düğünü için prosfeyonel makyaj yaptırmak istediğini ancak yaptırmak istediği makyaj stüdyosundan aldığı fiyat karşısında hüsrana uğradığını dile getirdi. Ardından yaşanan gelişmeler ise herkese tebessüm ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Böylesine özel günlerde saçın ve makyajın önemini bilenler bilir. Kaliteli ürünler ve biraz da el yeteneğiyle kendi makyajını kendileri yapanlar olduğu gibi profesyonel makyaj ekiplerine başvuranlar da olabiliyor.
Ecem adlı genç kadın da elinde yeterli ürün olmadığı için işlerini severek takip ettiğini dile getirdiği Melis Deniz’den fiyat aldığını anlattı.
Ancak aldığı fiyat 40 bin TL’ydi ve bütçesini aşıyordu. Bu sebeple TikTok izleyicilerine alternatif seçenekler için ne tavsiye verebileceklerini sordu.
İşte bu paylaşımıyla tüm dertlerini ifade eden genç kadın, videoyu Melis Deniz’in izlemesiyle birlikte hiç beklemediği bir gelişme yaşadı.
Melis Deniz, stüdyosu ile iletişime geçerek istediği makyaj sanatçısından hizmet alabileceğini dile getirdi.
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Genç kadın da yaşadığı şaşkınlıkla birlikte teşekkürlerini iletti. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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