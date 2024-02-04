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Sosyal Medyanın Tüm Acımasızlığına ve Hadsizliğine Rağmen Önemli Olanın Mutluluk Olduğunu Hatırlatan Kadın

Sosyal Medyanın Tüm Acımasızlığına ve Hadsizliğine Rağmen Önemli Olanın Mutluluk Olduğunu Hatırlatan Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 20:29

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@sadeceyasemin adlı kullanıcı adıyla hayatına dair paylaşımlar yapan bir kadın aldığı yorumlarla sosyal medyanın acımasızlığını bir kere daha kanıtlamış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kadının kötü yorum aldığı noktalardan biri evlerinde yatak olmadığı için yer yatağında yatmalarıydı.

Kadının kötü yorum aldığı noktalardan biri evlerinde yatak olmadığı için yer yatağında yatmalarıydı.

Herkes adeta toz pembe hayatlar yaşıyormuşçasına kadının paylaşımlarını eleştirmeyi kendine hak görüyordu.

Herkes adeta toz pembe hayatlar yaşıyormuşçasına kadının paylaşımlarını eleştirmeyi kendine hak görüyordu.

Ancak kaçırdıkları nokta kimsenin hayatına dair yorum yapmanın kimseye düşmeyeceğiydi.

Ancak kaçırdıkları nokta kimsenin hayatına dair yorum yapmanın kimseye düşmeyeceğiydi.

Gelen tüm kötü yorumlara rağmen kadın önemli olanın çocuklarıyla mutluluğu paylaşması olduğunu dile getirdi.

Gelen tüm kötü yorumlara rağmen kadın önemli olanın çocuklarıyla mutluluğu paylaşması olduğunu dile getirdi.

Umuyoruz ki genç kadının vermek istediği mesaj yerine ulaşır ve sosyal medya üzerinden yapılan zorbalıklar bir an önce son bulur.

Umuyoruz ki genç kadının vermek istediği mesaj yerine ulaşır ve sosyal medya üzerinden yapılan zorbalıklar bir an önce son bulur.
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İşte o video 👇

Her şeye rağmen hala kadının kullandığı telefonu sorgulayanlar vardı. 👇

Her şeye rağmen hala kadının kullandığı telefonu sorgulayanlar vardı. 👇

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Yaşanılan duruma saygı duymak yerine kadının çocuk sayısına karışanlar da oldu. 👇

Yaşanılan duruma saygı duymak yerine kadının çocuk sayısına karışanlar da oldu. 👇
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Neyse ki merhametin varlığını unutmayanlar da yorumlarda buluştu. 👇

Neyse ki merhametin varlığını unutmayanlar da yorumlarda buluştu. 👇

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