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Erkeklerin Bir Kadına Ne Kadar Para Harcarsa O Kadar Bağlandığı Fikri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Erkeklerin Bir Kadına Ne Kadar Para Harcarsa O Kadar Bağlandığı Fikri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 23:37

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Her geçen gün sosyal medyada yeni bir fikir viral olurken bu seferse ikili ilişkilerle ilgili bir teori konuşulmakta. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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@burcintellii kullanıcı adıyla TikTok’tan bir paylaşım yapan genç kadının ortaya attığı fikir sosyal medyada tartışma yarattı.

@burcintellii kullanıcı adıyla TikTok’tan bir paylaşım yapan genç kadının ortaya attığı fikir sosyal medyada tartışma yarattı.

Fikir ise erkeklerin bir kadına ne kadar çok para harcarsa o kadar bağlandığına dairdi.

Fikir ise erkeklerin bir kadına ne kadar çok para harcarsa o kadar bağlandığına dairdi.

Kimileri bu bilgiyi doğrularken kimileri de aksini iddia etti. Yorumlarda buluşanlar erkek arkadaşlarının ne kadar para harcamış olursa olsun aldattıklarını dile getirdi.

Kimileri bu bilgiyi doğrularken kimileri de aksini iddia etti. Yorumlarda buluşanlar erkek arkadaşlarının ne kadar para harcamış olursa olsun aldattıklarını dile getirdi.

İşte o video 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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