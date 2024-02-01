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Bu Evde Yılandan Kurbağaya Birçok Canlı Yaşıyor! İki Arkadaşın Besledikleri Hayvanlar Gündem Oldu

Bu Evde Yılandan Kurbağaya Birçok Canlı Yaşıyor! İki Arkadaşın Besledikleri Hayvanlar Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 20:05

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Evcil hayvan konusu geçince insanın aklına ilk olarak kedi, köpek, kuş ve balık gibi örnekler geliyor. Ancak alışılmışın dışında canlılara ev sahipliği yapanlar da var.

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Onlardan biri de @yaratik_alemi adlı Instagram hesaplarıyla tanınan iki arkadaş.

Onlardan biri de @yaratik_alemi adlı Instagram hesaplarıyla tanınan iki arkadaş.

Özellikle de son paylaştıkları gönderiyle gündem olan gençler hayvanlarına yaptıkları doğum günüyle ilgi topladılar. 👇

Yılan, kurbağa, kertenkele ve örümcek besleyen gençlerin evinde birçok türden canlı olması izleyenlerin garibine gidiyor.

Yılan, kurbağa, kertenkele ve örümcek besleyen gençlerin evinde birçok türden canlı olması izleyenlerin garibine gidiyor.

Çünkü bahsettiğimiz üzere adı geçen türler evde görmeye alışık olduğumuz türler değil. 👇

Bir diğer garip gelen durum ise birçoğumuzun korktuğu bu türleri adeta kedi köpek seviyormuşçasına sevmeleri.

Bir diğer garip gelen durum ise birçoğumuzun korktuğu bu türleri adeta kedi köpek seviyormuşçasına sevmeleri.
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İkili evcil hayvanlarıyla paylaşım yapmanın yanı bu türlerin bakımına, huylarına ve özelliklerine yönelik bilgilendirici içerikler de üretiyor.

İkili evcil hayvanlarıyla paylaşım yapmanın yanı bu türlerin bakımına, huylarına ve özelliklerine yönelik bilgilendirici içerikler de üretiyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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ömer

Yazılımcılar kafayı yiyor işte bir süreden sonra 😅😅😅 Askerde badim böleydi yazılım kitabı okuyor olm gel kantine gidelim makara yapalım biraz manyak olacaksı... Devamını Gör