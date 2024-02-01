Bu Evde Yılandan Kurbağaya Birçok Canlı Yaşıyor! İki Arkadaşın Besledikleri Hayvanlar Gündem Oldu

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Onlardan biri de @yaratik_alemi adlı Instagram hesaplarıyla tanınan iki arkadaş.
Özellikle de son paylaştıkları gönderiyle gündem olan gençler hayvanlarına yaptıkları doğum günüyle ilgi topladılar. 👇
Yılan, kurbağa, kertenkele ve örümcek besleyen gençlerin evinde birçok türden canlı olması izleyenlerin garibine gidiyor.
Çünkü bahsettiğimiz üzere adı geçen türler evde görmeye alışık olduğumuz türler değil. 👇
Bir diğer garip gelen durum ise birçoğumuzun korktuğu bu türleri adeta kedi köpek seviyormuşçasına sevmeleri.
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İkili evcil hayvanlarıyla paylaşım yapmanın yanı bu türlerin bakımına, huylarına ve özelliklerine yönelik bilgilendirici içerikler de üretiyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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