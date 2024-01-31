Narkozun Etkisiyle Alizade Aşkını Gösteren Genç Kadın Herkesi Kahkahalara Boğdu

Narkozun etkisiyle yapılanlar her dönemin en güldürenlerinden olmayı başarırken insanlarda ‘narkoz alınca ne yaparım acaba’ korkusu git gide artmaya başladı. Azra Arslan da narkozlu videosuyla viral olanlardan. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@arslan.azraa adlı TikTok hesabından yaptığı paylaşımına beğeniler ve yorumlar yağan genç kadın narkozluyken bir anda Alizade söylemeye başladı.
Son zamanların popüler şarkıcısı Alizade’nin şarkıları özellikle TikTok’ta sıkça kullanılmasıyla herkesin diline dolanan türden.
Genç kadın da videoda ‘Anormal’ şarkısını söylüyor. Ancak buna bir de narkoz eklenince ortaya çıkan görüntüler işte böyle komik oluyor.
Özellikle genç kadının video sonunda şarkıyı söylemeyi keserek adeta ‘kapanması’ ise herkesin aklına Windows kapanma sesini getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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