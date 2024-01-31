Arabasını Park Etmekte Zorlanan Genç Kadının Sabır Taşı Eşiyle Diyaloglarına Çok Güleceksiniz

Daha öncesinden araba kullanmak bilinmiyorsa ehliyet alındıktan sonra bir süre sancılı geçebiliyor. En çok sıkıntı yaşanan aşama ise park etme oluyor. Aynı yollardan geçen bir genç kadın da eşiyle olan konuşmalarını paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.