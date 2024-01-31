Arabasını Park Etmekte Zorlanan Genç Kadının Sabır Taşı Eşiyle Diyaloglarına Çok Güleceksiniz

İçeriğin Devamı Aşağıda
@balımloji adlı TikTok hesabından paylaşımı yapan genç kadın herkesi güldürerek viral oldu.
Park edeceği zaman hemen eşine mesaj atan genç kadının tatlı paniklerine beğeniler yağdı.
Acemilik sürecini atlana kadar arabayı birkaç kez vuran genç kadının eşi de beğenilere layıktı.
Çünkü sabırlı yaklaşımı ve eşine yardımcı olabilmek için anında cevap vermesi gibi birçok davranışı dikkat çekiyordu.
Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının yaşadığı sürecin çok doğal olduğunu söylemekle birlikte eşinden yana da şanslı olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda