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Arabasını Park Etmekte Zorlanan Genç Kadının Sabır Taşı Eşiyle Diyaloglarına Çok Güleceksiniz

Arabasını Park Etmekte Zorlanan Genç Kadının Sabır Taşı Eşiyle Diyaloglarına Çok Güleceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 12:40

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Daha öncesinden araba kullanmak bilinmiyorsa ehliyet alındıktan sonra bir süre sancılı geçebiliyor. En çok sıkıntı yaşanan aşama ise park etme oluyor. Aynı yollardan geçen bir genç kadın da eşiyle olan konuşmalarını paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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@balımloji adlı TikTok hesabından paylaşımı yapan genç kadın herkesi güldürerek viral oldu.

@balımloji adlı TikTok hesabından paylaşımı yapan genç kadın herkesi güldürerek viral oldu.

Park edeceği zaman hemen eşine mesaj atan genç kadının tatlı paniklerine beğeniler yağdı.

Park edeceği zaman hemen eşine mesaj atan genç kadının tatlı paniklerine beğeniler yağdı.

Acemilik sürecini atlana kadar arabayı birkaç kez vuran genç kadının eşi de beğenilere layıktı.

Acemilik sürecini atlana kadar arabayı birkaç kez vuran genç kadının eşi de beğenilere layıktı.

Çünkü sabırlı yaklaşımı ve eşine yardımcı olabilmek için anında cevap vermesi gibi birçok davranışı dikkat çekiyordu.

Çünkü sabırlı yaklaşımı ve eşine yardımcı olabilmek için anında cevap vermesi gibi birçok davranışı dikkat çekiyordu.

Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının yaşadığı sürecin çok doğal olduğunu söylemekle birlikte eşinden yana da şanslı olduğunu dile getirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler genç kadının yaşadığı sürecin çok doğal olduğunu söylemekle birlikte eşinden yana da şanslı olduğunu dile getirdi.
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İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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