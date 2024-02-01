TikTok Akımı Çekmek İsterken Koltukları Kıran Gençlerin Fail Videoları

Her geçen gün TikTok’ta yeni bir akım keşfeti esir alırken şimdiyse sizlere meşhur bir akımın fail videolarını derledik. Akım uğruna koltukları kıranlar mı dersiniz, sakatlananlar mı… Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Batuhan Şenel’den ‘Ben Zaten Acıların’ sesiyle viral olan akımda yorgana sarılan gençler kendilerini koltuğa atıyor.
Ancak bunu yapmak isterken gücünü hafife alıp bazı aksilikler yaşayanlar olabiliyor. 👇
Kimi omuzlarda taşınma planları kurarken yere serilebiliyor.
Örneğin burada olduğu gibi. 👇
Kimiyse koltuğa atlayacağı mesafeyi hesaplayamayıp sakatlığın ucundan dönüyor.
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Akımlara ailesini de konuk edip katılanların komedisi ise bir başka.
Mesela az sonra izleyeceğiniz videoda bir baba yanlışlıkla kızlarının üzerinde su torbasını patlatıyor. 👇
Ancak bu akımın en dikkat çekenleri ise yanlışlıkla koltuğu kıranlar.
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Maalesef ki bu akım uğruna keşfette birçok kişinin koltuklarından olduğunu gördük.
Neyse ki atalarımız bu konuda güzel bir söz söylemiş ki, bizler de kendimizi avutabiliyoruz: Cana geleceğine mala gelsin… 👇
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