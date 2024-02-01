Sülün Osman Görse Elini Öperdi Diyeceğiniz Hikayeyi Dinlerken Dolandırıldığınızı Hissedeceksiniz

Bugüne kadar birçok yaratıcı dolandırıcılık hikayesi duymuş olabilirsiniz ancak bu dinleyeceğiniz olayın bir benzerine rastlamadığınıza eminiz. Gelin tüm detaylara birlikte bakalım.
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T. D. adındaki adam bu işe aslında bilgisayarların dilinden çok iyi anladığı için başlıyor ve böylelikle insanların kimlik bilgilerini deşifre ederek onlar adına kredi çekiyor.
Ancak bu serüven başlangıçta kısa sürüyor ve bir banka görevlisi sayesinde yakalanarak tutuklanıyor.
T. D. adındaki şahıs bu sefer de hapishaneden kaçmak için alternatif yollar arıyor ve çareyi üniversiteye başlamakta buluyor. Çünkü okula gitmeyi dışarı çıkabilmek için en kolay yol olarak görüyor.
Bir süre güven kazanmak adına düzenli bir şekilde okula gidip gelen adam, kendini hazır hissettiği ilk anda okula diye çıkarak kaçışını gerçekleştiriyor.
Kaçtıktan sonra da banka-kredi dolandırıcılığına devam eden adam, kayıplara karışmak için kendi adına cinayete kurban gittiğine dair sahte ölüm belgeleri düzenlettiriyor.
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Ancak yeniden bir banka görevlisi tarafından durumlar anlaşılınca kişinin ölmediği düşünülerek peşine düşülüyor. Evine yapılan baskında ise birçok sahte kimlik ve para bulunsa da ilgili şahış çoktan kaçmış oluyor.
Peşindekileri atlatarak yeni bir hayat kuran adam bu seferse yaralı bir sincabı tedavi ettiği süreci paylaşmak adına bir youtube kanalı açıyor. Bu kanalı yaralı hayvanları iyileştirdiği video içerikleriyle zenginleştirerek belli bir kitleye ulaşıyor.
Ünlendikten sonra TRT’de hayvanseverlerle ilgili bir programa ve Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına konuk olan adam bu sırada kendi adını kullanmaya yeniden başlıyor.
Ancak işler bunlarla da kalmıyor, adamın bu seferki planı ise bambaşka bir sektör üzerine oluyor.
İşte olayların devamı ve tüm detaylar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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