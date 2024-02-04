Çocuğunun Vatandaşlık Alabilmesi İçin Amerika’da Doğum Yapmayı Tercih Eden Kadın Süreci Anlattı

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Bahsettiğimiz üzere doğumunu Amerika’da gerçekleştirmek isteyen kadın, merak edenler için yaşadıklarını TikTok’ta paylaşmaya karar verdi.
İlk olarak uçak yolculuğunu kayda aldı. 👇
Uçuşunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren kadın ardından ise doktordaki ilk kontrolünü takipçileriyle paylaştı.
Yaklaşık bir saat süren bir kontrolün ardından bebeğinin sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek her hafta kontrole gideceğini de ekledi. 👇
Ancak yorumlarda buluşan izleyicilerin kafasında birçok soru vardı.
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Kimileri doğumu neden Amerika’da yapmak istediğine anlam veremezken kimileri de sürecin detaylarını öğrenmek istedi.
Genç kadın ise Türkiye’deki doktorlara güvenmediği için değil çocuğunun Amerika vatandaşlığı olmasını istediği için bu yola girdiğini belirtti. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Genç kadın merak edilen her şeyi yanıtlamaya devam edeceğini dile getirdi.👇
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