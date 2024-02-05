TikTok’un Yeni “Biz” Akımında Kendini Anlatırken Tepki Çeken Influencer: “Çok Çalışmama Gerek Yok”

Her geçen gün TikTok’ta yeni bir akım keşfeti esir aldığı gibi bu günlerde de “biz …” diye bir akım ilgi görüyor. Akıma katılan bir Influencer da dedikleriyle birlikte aslında güldürmekten ziyade eleştirildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Biraz akımdan bahsedecek olursak, aslında kim olduğunu belirtip sahip olduğun özelliklerden bahsediyorsun diyebiliriz.
Mesela akımın en sevilenleri arasında dünyalar tatlısı üç kız kardeşin çektiği bu video var. 👇
Yalnızca kardeşlerle değil sevgilileriyle, arkadaşlarıyla veya tek başına akıma katılanlar da oluyor.
Bu çiftimiz de herkesi güldürmeyi başarırken videolarına beğeni yağanlardan. 👇
Böylesine bir akım İstanbulların da hakkı dediğinizi duyar gibiyiz.
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Çünkü onların kendilerinden bahsedecek birçok özelliği var. 👇
Ancak işin keyifli videoları bir yana, bir Influencer yaptığı işin özelliklerinden bahsetme şekliyle izleyicilerden tepki topladı.
“Sürekli yeni şeyler almak zorundayım, yeni arabalar almak gibi” diyerek başlayan kadın “Tatillere bedava çıkabiliyorum” cümlesiyle devam etti.
Ardındansa çok çalışmasına gerek olmadığını reklamlarla geçinebildiğini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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