Survivor İzlerken Çok Bağırdığı İçin Bu Sefer Sevincini Sessiz Yaşayan Kadının Tatlılığına Kalbiniz Eriyecek

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@yagmurrr219 adlı genç kadın büyükannesinin survivor izlerken ses çıkarmadan sevinç yaşamasını TikTok hesabında paylaştı.
Bu anlar ise eşi ve torununun Survivor izlerken çok bağırdığını söylemesiyle gerçekleşti.
Kadın ise çareyi sessiz sessiz sevinmekte buldu. O anları izleyenler ise yorumlarda buluştu.
Herkes kadının tatlılığından bahsederken torunlarının da ona sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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