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TikTok’un Yeni Akımıyla Kimilerinde Özgüven Eksikliğine Sebep Olan Unsurlar Dile Getirildi

TikTok’un Yeni Akımıyla Kimilerinde Özgüven Eksikliğine Sebep Olan Unsurlar Dile Getirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 19:11

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Son zamanlarda TikTok’ta popüler olmaya başlayan bir akım var ki günden güne aldığı etkileşim artıyor. “Biz …” diye cümleye başlanıp kişiye ait özelliklerden bahsedilen videoların kimi güldürürken kimisi de bazı gerçeklere değiniyor.

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Bu akımda gündem olan birçok kişi olduğu gibi geçtiğimiz günlerde influencer olduğu için çalışmasına gerek kalmadığını dile getiren kadının tepki aldığından bahsetmiştik.

Bu akımda gündem olan birçok kişi olduğu gibi geçtiğimiz günlerde influencer olduğu için çalışmasına gerek kalmadığını dile getiren kadının tepki aldığından bahsetmiştik.

Detaylar için 👇

Ancak bu sefer bahsedeceğimiz kişi “Biz yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınlarız” cümlesiyle yaşadıklarından bahseden bir içerik üreticisi.

Ancak bu sefer bahsedeceğimiz kişi “Biz yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınlarız” cümlesiyle yaşadıklarından bahseden bir içerik üreticisi.

@zeynepkozgur adlı kullanıcı adıyla TikTok sayfasından paylaşımlar yapan genç kadının özellikle akım için çektiği videosu viral oldu.

@zeynepkozgur adlı kullanıcı adıyla TikTok sayfasından paylaşımlar yapan genç kadının özellikle akım için çektiği videosu viral oldu.

Yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınların da var olduğunu dile getiren genç kadın bu durumdan dolayı zaman zaman yaşadığı olumsuzlukları dile getirdi.

Yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınların da var olduğunu dile getiren genç kadın bu durumdan dolayı zaman zaman yaşadığı olumsuzlukları dile getirdi.

Güzellik algıları sebebiyle bir dönem yanaklarından nefret ettiklerini söyleyen kadın buna ek olarak öz güvensiz hissedebilecekleri için saçlarını kulaklarının arkasına da atmadıklarını anlattı.

Güzellik algıları sebebiyle bir dönem yanaklarından nefret ettiklerini söyleyen kadın buna ek olarak öz güvensiz hissedebilecekleri için saçlarını kulaklarının arkasına da atmadıklarını anlattı.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler ise ikiye bölündü. Kimileri hala dış görünüşünden dolayı kadını eleştirirken, onu anlayanlar ise destek verdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler ise ikiye bölündü. Kimileri hala dış görünüşünden dolayı kadını eleştirirken, onu anlayanlar ise destek verdi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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