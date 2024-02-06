TikTok’un Yeni Akımıyla Kimilerinde Özgüven Eksikliğine Sebep Olan Unsurlar Dile Getirildi

Son zamanlarda TikTok’ta popüler olmaya başlayan bir akım var ki günden güne aldığı etkileşim artıyor. “Biz …” diye cümleye başlanıp kişiye ait özelliklerden bahsedilen videoların kimi güldürürken kimisi de bazı gerçeklere değiniyor.
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Bu akımda gündem olan birçok kişi olduğu gibi geçtiğimiz günlerde influencer olduğu için çalışmasına gerek kalmadığını dile getiren kadının tepki aldığından bahsetmiştik.
Ancak bu sefer bahsedeceğimiz kişi “Biz yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınlarız” cümlesiyle yaşadıklarından bahseden bir içerik üreticisi.
@zeynepkozgur adlı kullanıcı adıyla TikTok sayfasından paylaşımlar yapan genç kadının özellikle akım için çektiği videosu viral oldu.
Yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınların da var olduğunu dile getiren genç kadın bu durumdan dolayı zaman zaman yaşadığı olumsuzlukları dile getirdi.
Güzellik algıları sebebiyle bir dönem yanaklarından nefret ettiklerini söyleyen kadın buna ek olarak öz güvensiz hissedebilecekleri için saçlarını kulaklarının arkasına da atmadıklarını anlattı.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler ise ikiye bölündü. Kimileri hala dış görünüşünden dolayı kadını eleştirirken, onu anlayanlar ise destek verdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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