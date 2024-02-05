Birbirlerine Olan Aşklarıyla Her Videoda İzleyenleri Büyüleyen Baba-Kız Caner ve Mavi Yıldırım

Caner Yıldırım sosyal medya hesabından kızıyla aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her videosuna da beğeni ve yorum yağmurları geliyor. Şimdilerdeyse kızı Mavi’yle yaptığı son paylaşımı konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kızıyla birlikte uyurken ‘Babasına sarılsın uyuyalım’ diyen Caner Yıldırım, kızından gelen cevap karşısında tebessüm etmeye başlıyor.
Çünkü tatlı kız, sarılıp uyurlarsa hastalığının kendisine bulaşabileceğini ifade ediyor.
Bir süre ayrı uyumayı deneseler de bu çaba çok kısa sürüyor ve tatlı kız yavaş yavaş babasına yaklaşıyor.
En son ise dayanamayıp babasıyla sarılarak uyumaya karar veren tatlı kız izleyenleri mest etmeyi başarıyor.
İşte o anlar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde. 👇
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