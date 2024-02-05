Birbirlerine Olan Aşklarıyla Her Videoda İzleyenleri Büyüleyen Baba-Kız Caner ve Mavi Yıldırım

Caner Yıldırım sosyal medya hesabından kızıyla aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her videosuna da beğeni ve yorum yağmurları geliyor. Şimdilerdeyse kızı Mavi’yle yaptığı son paylaşımı konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.