Doktora Tezini Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Yazmaya Karar Veren Japon Naohiko İmajo

1 Kültürel antropolog olan İmajo, Cumhuriyet dönemindeki Alevi ve Bektaşiler’e ve beraberinde de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine ilgi duyduğunu belirtiyor.

2 Özellikle de albümden Erdal Erzincan’ın parçasını dinlediğinde hissettiklerini “Ne kadar müthiş bir döngü varmış, hem eskiye saygı var hem de yeni yorumlara açık.” cümlesiyle ifade ediyor.

3 Belli aralıklarla saha çalışmaları da yapan İmajo, kültürel antropoloji alanında sekülerizm, ötekileştirmeler, bir mekan üzerindeki duygular gibi çeşitli konularla ilgilendiğini ve gelecek zamanda bunu nasıl değerlendireceğinin belli olacağını söylediği bir paylaşım yapmıştı.