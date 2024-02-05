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Doktora Tezini Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Yazmaya Karar Veren Japon Naohiko İmajo

Doktora Tezini Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Yazmaya Karar Veren Japon Naohiko İmajo

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 17:01

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Naohiko İmajo adlı Japon genç tez konusuyla sosyal medyada gündem olurken aslında onun Türklere olan saygı ve sevgisinin uzun yıllardır süregeldiği anlaşıldı. Gelin kendisini daha yakından tanıyalım.

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Naohiko İmajo, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi’nde 4 yıl Türkçe okuyarak aslında kültürümüzle tanışmaya başlıyor.

Naohiko İmajo, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi’nde 4 yıl Türkçe okuyarak aslında kültürümüzle tanışmaya başlıyor.

Kültürel antropolog olan İmajo, Cumhuriyet dönemindeki Alevi ve Bektaşiler’e ve beraberinde de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine ilgi duyduğunu belirtiyor.

Bu ilginin sebebini ise 2014 yılında Türkiye ziyareti esnasında Gizem Müzik CD dükkanı ile yollarının kesişmesi ve orada “Aleviler’e Kalan” adlı derleme albümünü dinlemesi olarak anlatıyor.

Bu ilginin sebebini ise 2014 yılında Türkiye ziyareti esnasında Gizem Müzik CD dükkanı ile yollarının kesişmesi ve orada “Aleviler’e Kalan” adlı derleme albümünü dinlemesi olarak anlatıyor.

Özellikle de albümden Erdal Erzincan’ın parçasını dinlediğinde hissettiklerini “Ne kadar müthiş bir döngü varmış, hem eskiye saygı var hem de yeni yorumlara açık.” cümlesiyle ifade ediyor.

Ardından ise araştırmalara başlayan genç adam, Alevilerin yaşadıklarını öğrenmesiyle birlikte etkilendiğini buna ek olarak da müziklerinden de hoşlanmasıyla bu serüvene başladığını açıklıyor.

Ardından ise araştırmalara başlayan genç adam, Alevilerin yaşadıklarını öğrenmesiyle birlikte etkilendiğini buna ek olarak da müziklerinden de hoşlanmasıyla bu serüvene başladığını açıklıyor.
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Belli aralıklarla saha çalışmaları da yapan İmajo, kültürel antropoloji alanında sekülerizm, ötekileştirmeler, bir mekan üzerindeki duygular gibi çeşitli konularla ilgilendiğini ve gelecek zamanda bunu nasıl değerlendireceğinin belli olacağını söylediği bir paylaşım yapmıştı.

İşte o gün geldi ve İmajo, doktora tezi için konu olarak Alevilik ve Bektaşilik’i seçti.

İşte o gün geldi ve İmajo, doktora tezi için konu olarak Alevilik ve Bektaşilik’i seçti.

Çalışmalarını da bir gün mutlaka Türkçe yayınlayacağını da dile getirdi.

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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