Adeta Geçmişe Kısa Bir Yolculuk Yapacağınız Akıllardan Çıkmayan Televizyon Kesitleri

Zaman zaman sosyal medyada gezerken arşivin derinliklerinden çıkan videolarla karşılaştığınız oluyordur. Bizler de sizin için kimilerinin unutamadığı kimilerinin de yeniden hatırlayınca kahkahalara boğulacağı birkaç videoyu derledik. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Unutulmaz videolar denince akla gelen TV programlarından ilki “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasıdır. Televizyonla buluştuğu günden bu yana her yıl en az bir kesit viral oluyor. Bunlardan birini birlikte hatırlayalım. 👇
Şüphesiz bu video da bir zamanların en güldürenlerindendi. Hatırlayamayanlar için buyrun. 👇
Futbol tartışmaları yapılan programların da hakkını yememek lazım. İnsanı güldürecek birçok malzeme çıkıyor. 👇
İltifatların ardı arkasının kesilmediği bu röpartaj ise bir dönemler herkesin güzel bir enerjiye sahip olduğunu hatırlatıyor. 👇
Kriminal ve Reality programları hala devam etse de geçmiştekilerin tadını vermiyor. 👇
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Bilgi yarışmalarının ev sahipliği yaptığı güldüren videolar saymakla bitmez. Bir de “Kelime Oyunu” yarışmasından bir kesite bakalım. 👇
Videonun kapağını görünce muhtemelen devamını tahmin ettiniz ancak edemeyenler için buyrun diyelim. 👇
Bilgi yarışmaları, reality programları bir kenara magazin programları bir kenara desek yeri olacaktır. Sebebini gelin birlikte görelim. 👇
Aklımızda yer eden videoların belki de en tatlısı diyebileceğimiz minik kardeşimizin duası da epey zaman konuşulmuştu. 👇
Ve son olarak da çevirmenliğiyle yanındaki konukları dahi güldüren muhabiri hatırlayalım. Sizlerin de ekleyecekleri varsa yorumlarda buluşalım. 👇
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