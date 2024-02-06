Adeta Geçmişe Kısa Bir Yolculuk Yapacağınız Akıllardan Çıkmayan Televizyon Kesitleri

1 Unutulmaz videolar denince akla gelen TV programlarından ilki “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasıdır. Televizyonla buluştuğu günden bu yana her yıl en az bir kesit viral oluyor. Bunlardan birini birlikte hatırlayalım. 👇

2 Şüphesiz bu video da bir zamanların en güldürenlerindendi. Hatırlayamayanlar için buyrun. 👇

3 Futbol tartışmaları yapılan programların da hakkını yememek lazım. İnsanı güldürecek birçok malzeme çıkıyor. 👇

4 İltifatların ardı arkasının kesilmediği bu röpartaj ise bir dönemler herkesin güzel bir enerjiye sahip olduğunu hatırlatıyor. 👇

5 Kriminal ve Reality programları hala devam etse de geçmiştekilerin tadını vermiyor. 👇

6 Bilgi yarışmalarının ev sahipliği yaptığı güldüren videolar saymakla bitmez. Bir de “Kelime Oyunu” yarışmasından bir kesite bakalım. 👇

7 Videonun kapağını görünce muhtemelen devamını tahmin ettiniz ancak edemeyenler için buyrun diyelim. 👇

8 Bilgi yarışmaları, reality programları bir kenara magazin programları bir kenara desek yeri olacaktır. Sebebini gelin birlikte görelim. 👇

9 Aklımızda yer eden videoların belki de en tatlısı diyebileceğimiz minik kardeşimizin duası da epey zaman konuşulmuştu. 👇