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Ölen Balığını Atmaya Kıyamadığı İçin Buzlukta Saklayan Genç Kadın Gündem Oldu

Ölen Balığını Atmaya Kıyamadığı İçin Buzlukta Saklayan Genç Kadın Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 17:05

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Yemek videolarıyla TikTok’ta tanınan @yulafsu kullanıcı isimli kadın son videosuyla tartışma yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Naif ve kibar kişiliğiyle popülerleşen @yulafsu sık sık yemek videoları paylaşıyor.

Naif ve kibar kişiliğiyle popülerleşen @yulafsu sık sık yemek videoları paylaşıyor.

Tavuk yemeği yaptığı son videosunda ise kendiyle ilgili bilinmeyen bir detaya yer verdi.

Tavuk yemeği yaptığı son videosunda ise kendiyle ilgili bilinmeyen bir detaya yer verdi.

Hayatında bir kez evcil hayvan beslediğini bunun da balık olduğunu söyleyen kadın balığının 3-4 yıl yaşadığını dile getirdi.

Hayatında bir kez evcil hayvan beslediğini bunun da balık olduğunu söyleyen kadın balığının 3-4 yıl yaşadığını dile getirdi.

Ancak gündem olmasının sebebi ise balığıyla kurduğu sevgi bağından dolayı onu atmak ya da gömmek istememesiydi.

Ancak gündem olmasının sebebi ise balığıyla kurduğu sevgi bağından dolayı onu atmak ya da gömmek istememesiydi.

Hal böyle olunca da genç kadın çareyi balığını dondurmakta ve buzlukta saklamakta bulduğunu söyledi.

Hal böyle olunca da genç kadın çareyi balığını dondurmakta ve buzlukta saklamakta bulduğunu söyledi.
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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

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