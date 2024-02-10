Ölen Balığını Atmaya Kıyamadığı İçin Buzlukta Saklayan Genç Kadın Gündem Oldu

Yemek videolarıyla TikTok’ta tanınan @yulafsu kullanıcı isimli kadın son videosuyla tartışma yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Naif ve kibar kişiliğiyle popülerleşen @yulafsu sık sık yemek videoları paylaşıyor.
Tavuk yemeği yaptığı son videosunda ise kendiyle ilgili bilinmeyen bir detaya yer verdi.
Hayatında bir kez evcil hayvan beslediğini bunun da balık olduğunu söyleyen kadın balığının 3-4 yıl yaşadığını dile getirdi.
Ancak gündem olmasının sebebi ise balığıyla kurduğu sevgi bağından dolayı onu atmak ya da gömmek istememesiydi.
Hal böyle olunca da genç kadın çareyi balığını dondurmakta ve buzlukta saklamakta bulduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda