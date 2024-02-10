İzlediğiniz Tüm Vlog Videolarını Unutun! Mardin Seyahatini Anlatan Minik Çocuğa İçiniz Eriyecek

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri vlog tarzı içerikler severek izleniyor. Genel olarak bir günün nasıl geçtiğini konu alan videolar, konu edindiği başlıklar açısından değişebiliyor. Bu videoların sevilen başlıklarından biri de seyahat vlogları. Gelin bir miniğin Mardin seyahatini birlikte izleyelim.
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Ailesinin bu güzel fikriyle Mardin’e yolculuklarını tatlı çocuklarının seslendirdiği video paylaşılmasıyla birlikte çokça ilgi gördü.
Videoya her vloggerın başladığı gibi uyanma anıyla başlayan tatlı çocuk konuşmasıyla herkesin kalbini eritti.
Özellikle kendine gelmek için kahve yapması onun geleceğin influencerı olabileceğinin göstergelerindendi.
Ardından ise Mardin’e seyahati başlayan tatlı miniğin detaylıca yaptıklarını anlar izleyiciyle buluştu.
İlk uçak deneyimi, Mardin soğuğunda üşümesi, güzel yemekler tatması ve nicesiyle tatlı minik herkesi kendine hayran bıraktı.
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Miniğe gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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