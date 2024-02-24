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Kavga Edecekken Yolcu Koltuğunda Oturan Kişinin Şoför İçin 'Bu Acemi, Mal' Denemesi ile Tatlıya Bağlanan Olay

Kavga Edecekken Yolcu Koltuğunda Oturan Kişinin Şoför İçin 'Bu Acemi, Mal' Denemesi ile Tatlıya Bağlanan Olay

Trafik Kazası Kaza Kavga
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 16:29

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü önünde giden aracın sinyal verip aniden sağa kırması ile kaza atlattığı anlar görülüyor.

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Motosiklet sürücüsü kıl payı kaza atlatmasının sonra ise şoför ile tartışıp kavga edecekken, yolcu koltuğundaki kişi gerilimi engelliyor.

Motosiklet sürücüsü kıl payı kaza atlatmasının sonra ise şoför ile tartışıp kavga edecekken, yolcu koltuğundaki kişi gerilimi engelliyor.

Yolcu koltuğunda oturan kişi o anlarda motosikletliye 'Sen haklısın' derken, şoför için de 'Bu acemi, mal' diyor.

Yolcu koltuğunda oturan kişi o anlarda motosikletliye 'Sen haklısın' derken, şoför için de 'Bu acemi, mal' diyor.

İşte o anlar: 👇

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Sheldon Cooper

Otomobil sürücüsü haklı değil mi? Ne takip mesafesi ne şerit takibi var. Nitekim adam dönecekken de sağ tarafına iyice girmiş. Adam sinyal verip sağ tarafını... Devamını Gör