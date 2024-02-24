Görüş Bildir
Haberler
Video
Düğünde, Hazar Ergüçlü'nün Canlandırdığı Dilber Karakterinin Pavyonda Yaptığı Dansı Yapan Kadın

Düğünde, Hazar Ergüçlü'nün Canlandırdığı Dilber Karakterinin Pavyonda Yaptığı Dansı Yapan Kadın

Tiktok Düğün pavyon
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 13:12

İçerik Devam Ediyor

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri son zamanların en çok konuşulan konularından birisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elbisesinden müziğine hemen hemen her şeyinin konuşulduğu Dilber karakterinin popüler hala gelmesinden sonra Ankara'da da pavyon dansı eğitimi veren dans kursları açılmıştı.

Elbisesinden müziğine hemen hemen her şeyinin konuşulduğu Dilber karakterinin popüler hala gelmesinden sonra Ankara'da da pavyon dansı eğitimi veren dans kursları açılmıştı.

Şimdi de "@fatmanurbars" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın, düğünde 'Keşke Biraz Daha Kalsaydın' şarkısını açtırarak Dilber dansı yaptı.

Şimdi de "@fatmanurbars" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın, düğünde 'Keşke Biraz Daha Kalsaydın' şarkısını açtırarak Dilber dansı yaptı.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
6
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?