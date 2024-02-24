Düğünde, Hazar Ergüçlü'nün Canlandırdığı Dilber Karakterinin Pavyonda Yaptığı Dansı Yapan Kadın

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri son zamanların en çok konuşulan konularından birisi.
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Elbisesinden müziğine hemen hemen her şeyinin konuşulduğu Dilber karakterinin popüler hala gelmesinden sonra Ankara'da da pavyon dansı eğitimi veren dans kursları açılmıştı.
Şimdi de "@fatmanurbars" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın, düğünde 'Keşke Biraz Daha Kalsaydın' şarkısını açtırarak Dilber dansı yaptı.
İşte o anlar: 👇
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