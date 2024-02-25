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Yabancı Fenomenin Paylaşımı, 'Dünyadaki Tüm Çocuklar Nasıl Aynı Şeyleri Yapabiliyor?' Dedirtti

Yabancı Fenomenin Paylaşımı, 'Dünyadaki Tüm Çocuklar Nasıl Aynı Şeyleri Yapabiliyor?' Dedirtti

Instagram oyun Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 14:51

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Ethan Steele isimli bir fenomen, 'Çocukken yaptığımız şeyler' diyerek bir paylaşım yaptı. Yapılan o paylaşımdaki hareketleri gören insanlar 'Aa ben' dediler.

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Ethan Steele isimli fenomenin TikTok'ta viral olan görüntüleri ise Türkiye'de de gündem oldu.

Ethan Steele isimli fenomenin TikTok'ta viral olan görüntüleri ise Türkiye'de de gündem oldu.

O fenomenin hareketlerini gören insanlar, 'Dünyadaki tüm çocuklar nasıl aynı hareketleri yapabiliyor?' diye sordular.

O fenomenin hareketlerini gören insanlar, 'Dünyadaki tüm çocuklar nasıl aynı hareketleri yapabiliyor?' diye sordular.

İşte viral olan o paylaşım: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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