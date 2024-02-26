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Hasan Can Kaya'dan Eşinden Ayrılmasının Nedeni Olarak 'Seks Bitti' Diyen Kadına Gündem Olan Cevap

Hasan Can Kaya'dan Eşinden Ayrılmasının Nedeni Olarak 'Seks Bitti' Diyen Kadına Gündem Olan Cevap

Hasan Can Kaya seks
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 10:42

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda Konuşanlar isimli bir program yapan Hasan Can Kaya'nın programa katılan Nagihan isimli bir kadın ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

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Programda Hasan Can Kaya, Nagihan'a 'Neden boşandın?' diye sordu. Nagihan ise, 'Anlaşamadık, fazla salaktı, her dediğimi yapıyordu, seks bitti' dedi.

Programda Hasan Can Kaya, Nagihan'a 'Neden boşandın?' diye sordu. Nagihan ise, 'Anlaşamadık, fazla salaktı, her dediğimi yapıyordu, seks bitti' dedi.

Nagihan'ın o sözlerine karşılık ise Hasan Can Kaya, 'Bizim ekibin yanında keşke böyle şeyler söylemeseydin' dedi.

Nagihan'ın o sözlerine karşılık ise Hasan Can Kaya, 'Bizim ekibin yanında keşke böyle şeyler söylemeseydin' dedi.

İşte o anlar: 👇

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