Görüş Bildir
Haberler
Video
Hatay Antakya'da Yaşayan Depremzede Evinin Bulunduğu Sokağın Öncesi ve Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Hatay Antakya'da Yaşayan Depremzede Evinin Bulunduğu Sokağın Öncesi ve Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Hatay
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 17:20

İçerik Devam Ediyor

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da depremden sağ kurtulan bir vatandaş, deprem öncesi ve sonrası görüntüleri paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşadığı binanın önünde bulunan ağaçlardan sokağını tanıyan depremzede, depremden önce kaydedilen görüntüler ile sonrasında kaydedilen görüntüleri karşılaştırdı.

Yaşadığı binanın önünde bulunan ağaçlardan sokağını tanıyan depremzede, depremden önce kaydedilen görüntüler ile sonrasında kaydedilen görüntüleri karşılaştırdı.

Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Antakya'da deprem sonrasından kaydedilen görüntüleri içinizi acıtacak.

Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Antakya'da deprem sonrasından kaydedilen görüntüleri içinizi acıtacak.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?