Hatay Antakya'da Yaşayan Depremzede Evinin Bulunduğu Sokağın Öncesi ve Sonrası Görüntülerini Paylaştı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay Antakya'da depremden sağ kurtulan bir vatandaş, deprem öncesi ve sonrası görüntüleri paylaştı.
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Yaşadığı binanın önünde bulunan ağaçlardan sokağını tanıyan depremzede, depremden önce kaydedilen görüntüler ile sonrasında kaydedilen görüntüleri karşılaştırdı.
Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Antakya'da deprem sonrasından kaydedilen görüntüleri içinizi acıtacak.
İşte o görüntüler: 👇
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