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Damadın Bekarlığa Veda Gecesinde Dansöz Oynatılmasına Tepki Gösteren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Damadın Bekarlığa Veda Gecesinde Dansöz Oynatılmasına Tepki Gösteren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kısmetse Olur Alkol içki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 19:10

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Kısmetse Olur yarışmacısı Nihle Kopan'ın sevgilisi Oğuz Kekin'in de aralarında bulunduğu bir grup erkek, evlenecek arkadaşları için dansözlü bir gece düzenlediler.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise eğlenen erkeklerin masasının üzerinde oynayan bir dansöz görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise eğlenen erkeklerin masasının üzerinde oynayan bir dansöz görülüyor.

O görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@Gecemsieda" isimli kullanıcı ise, "Şu hareketlere bakın iğrenç kendinizi kontrol edemiyorsanız içmeyin" diyerek tepki gösterdi.

O görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@Gecemsieda" isimli kullanıcı ise, "Şu hareketlere bakın iğrenç kendinizi kontrol edemiyorsanız içmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Dansözlü bekarlığa veda gecesinden kaydedilen görüntüleri paylaşarak tepki gösteren kullanıcı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Dansözlü bekarlığa veda gecesinden kaydedilen görüntüleri paylaşarak tepki gösteren kullanıcı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Kullanıcılar dansözlü eğlenceye katılan Nihle Kopan'ın sevgilisi Oğuz Kekin'e de çokça tepki gösterdiler.

İşte o görüntüler: 👇

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