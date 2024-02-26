Damadın Bekarlığa Veda Gecesinde Dansöz Oynatılmasına Tepki Gösteren Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kısmetse Olur yarışmacısı Nihle Kopan'ın sevgilisi Oğuz Kekin'in de aralarında bulunduğu bir grup erkek, evlenecek arkadaşları için dansözlü bir gece düzenlediler.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise eğlenen erkeklerin masasının üzerinde oynayan bir dansöz görülüyor.
O görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@Gecemsieda" isimli kullanıcı ise, "Şu hareketlere bakın iğrenç kendinizi kontrol edemiyorsanız içmeyin" diyerek tepki gösterdi.
Dansözlü bekarlığa veda gecesinden kaydedilen görüntüleri paylaşarak tepki gösteren kullanıcı ise sosyal medyayı ikiye böldü.
İşte o görüntüler: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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