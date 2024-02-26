Kızlarının Evlilik Teklifi Aldığını Öğrenen Ailenin Muhteşem Tepkisine Bayılacaksınız!

Uzun zamandır bu kadar güzel bir video izlememiştim. 😍
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"@ecmelsoylu" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, ailesine evlilik teklifi aldığının haberini verdiği anları kaydetti. Ailesine evlilik teklifi haberini veren Ecmel Soylu, ailesinden muhteşem tepkiler aldı.
Evlilik teklifi haberine ailesinden muhteşem tepkiler aldığı anları kaydederek TikTok'ta paylaşan kadının o paylaşımı ise viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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