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Kızlarının Evlilik Teklifi Aldığını Öğrenen Ailenin Muhteşem Tepkisine Bayılacaksınız!

Kızlarının Evlilik Teklifi Aldığını Öğrenen Ailenin Muhteşem Tepkisine Bayılacaksınız!

Tiktok Influencer
Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 21:45

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Uzun zamandır bu kadar güzel bir video izlememiştim. 😍

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"@ecmelsoylu" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, ailesine evlilik teklifi aldığının haberini verdiği anları kaydetti. Ailesine evlilik teklifi haberini veren Ecmel Soylu, ailesinden muhteşem tepkiler aldı.

"@ecmelsoylu" ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan dijital içerik üreticisi, ailesine evlilik teklifi aldığının haberini verdiği anları kaydetti. Ailesine evlilik teklifi haberini veren Ecmel Soylu, ailesinden muhteşem tepkiler aldı.

Evlilik teklifi haberine ailesinden muhteşem tepkiler aldığı anları kaydederek TikTok'ta paylaşan kadının o paylaşımı ise viral oldu.

Evlilik teklifi haberine ailesinden muhteşem tepkiler aldığı anları kaydederek TikTok'ta paylaşan kadının o paylaşımı ise viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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