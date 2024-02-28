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Eşi Vefat Ettikten Sonra Bilgisayarını Açan Kadın Aldatıldığını Acı Bir Şekilde Öğrendi

Eşi Vefat Ettikten Sonra Bilgisayarını Açan Kadın Aldatıldığını Acı Bir Şekilde Öğrendi

Sosyal Medya Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 19:53

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'@cherrybombsquad007' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, eşinin vefat etmesinin ardından aldatıldığını öğrendiğini anlattığı videosu ile viral oldu.

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Eşinin vefat ettiğini ve bir süre sonra eşinden kalan bilgisayarı açtığını belirten kadın, bilgisayarı açtığında ise eşinin birçok kişi ile konuştuğunu gördü.

Eşinin vefat ettiğini ve bir süre sonra eşinden kalan bilgisayarı açtığını belirten kadın, bilgisayarı açtığında ise eşinin birçok kişi ile konuştuğunu gördü.

Konuştuğu birine, 'Eşim beni terk etti' derken bir başkasına ise, 'Eşim öldü' diyen adam ayrıca yetişkinlere yönelik içerik paylaşılan internet sitelerine de bolca para harcamış...

Konuştuğu birine, 'Eşim beni terk etti' derken bir başkasına ise, 'Eşim öldü' diyen adam ayrıca yetişkinlere yönelik içerik paylaşılan internet sitelerine de bolca para harcamış...

Eşi öldükten yıllar sonra bilgisayarı açan kadının yaptığı o paylaşım: 👇

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ozzymandias

Git mezarına sıç. bu saatten sonra anca bunu yapabilirsin abla.

kenan öz

kadının suratına ne olmuş yaa ? bir de bir saniyelik video bir harikaydı.

Alekta Movik

Like almak dikkat çekmek için uydurmayacakları yapamayacakları hiç bir şey yok. Ölü insana bile her şeyi yaparlar. Tüm mesele çoğu insanın bunları yiyor olması