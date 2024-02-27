Tuvaletini Yaptıktan Sonra Taharetini Sevgilisine Yaptıran Kadının Yok Artık Dedirten Anları

'@bzllz' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan kadının geçtiğimiz yıllarda paylaştığı videosu yeniden gündem oldu.
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Yeniden gündem olan görüntülerde ise, tuvaletini yapan kadın taharetini sevgilisine yaptırırken görülüyor.
Temizliği erkek arkadaşına yaptıran kadın o anları ise, 'Eğer seni gerçekten seviyorsa tırnakların varken senin yerine siler' diyerek paylaşmıştı.
İşte yeniden gündem olan o görüntüler:
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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🤮 buyrunuz..
Bunun sevgiyle alakası yok kardeşim. Özsaygı gerektirir, hastalık olur bişey olur o ayrı ama keyfi durumlarda kıçını da sil donunu da çek bı zahmet! Evlilik... Devamını Gör
Sıfatına sıçayım senin orospu