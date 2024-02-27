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Tuvaletini Yaptıktan Sonra Taharetini Sevgilisine Yaptıran Kadının Yok Artık Dedirten Anları

Tuvaletini Yaptıktan Sonra Taharetini Sevgilisine Yaptıran Kadının Yok Artık Dedirten Anları

Sosyal Medya Tiktok ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:59

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'@bzllz' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan kadının geçtiğimiz yıllarda paylaştığı videosu yeniden gündem oldu.

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Yeniden gündem olan görüntülerde ise, tuvaletini yapan kadın taharetini sevgilisine yaptırırken görülüyor.

Yeniden gündem olan görüntülerde ise, tuvaletini yapan kadın taharetini sevgilisine yaptırırken görülüyor.

Temizliği erkek arkadaşına yaptıran kadın o anları ise, 'Eğer seni gerçekten seviyorsa tırnakların varken senin yerine siler' diyerek paylaşmıştı.

Temizliği erkek arkadaşına yaptıran kadın o anları ise, 'Eğer seni gerçekten seviyorsa tırnakların varken senin yerine siler' diyerek paylaşmıştı.

İşte yeniden gündem olan o görüntüler:

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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Gaddar Kerim

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okuyombenya

🤮 buyrunuz..

mamamia

Bunun sevgiyle alakası yok kardeşim. Özsaygı gerektirir, hastalık olur bişey olur o ayrı ama keyfi durumlarda kıçını da sil donunu da çek bı zahmet! Evlilik... Devamını Gör

seremonix

Sıfatına sıçayım senin orospu