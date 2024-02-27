Sevgilisine 'Çocuk Doğum Günü Partisi' Konseptli Sürpriz Doğum Günü Partisi Hazırlayan Adam

'@sultaninizz2' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevgilisinin kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaştı.
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'Çocuk doğum günü partisi' konseptli bir doğum günü partisi sürprizi hazırlanan 20 yaşındaki kadının o anlarda çocuk şarkısıyla dans ettiği görülüyor.
Sevgilisi tarafından çocuk doğum günü konseptli bir sürpriz doğum günü partisi düzenlenen kadının o anları ise sosyal medyada viral oldu.
İşte viral olan o görüntüler: 👇
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