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Sevgilisine 'Çocuk Doğum Günü Partisi' Konseptli Sürpriz Doğum Günü Partisi Hazırlayan Adam

Sevgilisine 'Çocuk Doğum Günü Partisi' Konseptli Sürpriz Doğum Günü Partisi Hazırlayan Adam

Sosyal Medya Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:16

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'@sultaninizz2' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevgilisinin kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaştı.

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'Çocuk doğum günü partisi' konseptli bir doğum günü partisi sürprizi hazırlanan 20 yaşındaki kadının o anlarda çocuk şarkısıyla dans ettiği görülüyor.

'Çocuk doğum günü partisi' konseptli bir doğum günü partisi sürprizi hazırlanan 20 yaşındaki kadının o anlarda çocuk şarkısıyla dans ettiği görülüyor.

Sevgilisi tarafından çocuk doğum günü konseptli bir sürpriz doğum günü partisi düzenlenen kadının o anları ise sosyal medyada viral oldu.

Sevgilisi tarafından çocuk doğum günü konseptli bir sürpriz doğum günü partisi düzenlenen kadının o anları ise sosyal medyada viral oldu.

İşte viral olan o görüntüler: 👇

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