Sevgilisine 'Çocuk Doğum Günü Partisi' Konseptli Sürpriz Doğum Günü Partisi Hazırlayan Adam

3 Yaşındaki Kızıyla Birlikte 'Kara Kedi' Şarkısını Söyleyen Anne 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Hatay Antakya'da Yaşayan Depremzede Evinin Bulunduğu Sokağın Öncesi ve Sonrası Görüntülerini Paylaştı

Yeni Doğum Yapmış Bir Kadının Yorgunluğu Yüzünden Okunurken Odadaki İnsanların Rahatlığı Tepki Çekti

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Meditasyon ile Geçmiş Yaşamına Giderek III. Murad’ın Eşi Safiye Sultan Olduğunu Öğrendiğini İddia Etti