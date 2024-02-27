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'Doğaya Sarılma Meditasyonu' Yapan Bir Grup İnsanın Ormanda Ağaçlara Sarıldıkları Anlar Dikkat Çekti

'Doğaya Sarılma Meditasyonu' Yapan Bir Grup İnsanın Ormanda Ağaçlara Sarıldıkları Anlar Dikkat Çekti

Sosyal Medya Doğa
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 12:40

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir grup insanın 'Doğaya sarılma meditasyonu' yaptıkları iddia edildi.

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'Doğaya sarılma meditasyonu' yapan insanların o anlarda ormanda bulunan ağaçlara sarıldıkları görülüyor.

'Doğaya sarılma meditasyonu' yapan insanların o anlarda ormanda bulunan ağaçlara sarıldıkları görülüyor.

Doğaya sarılma meditasyonu yapan o insanların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Doğaya sarılma meditasyonu yapan o insanların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o meditasyon görüntüleri: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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ozzymandias

Walla bu ülkede o kadar sikko saçma şeyler oluyor ki sizin yaptığınız bile mantıklı gelmeye başladı amk

Barış

Bana yanlış gelmedi iyi gelen birşey olabilir

KumdanKum

Oduna sarılınca sıkıntı yok ağaca sarılınca mı var ? Ki bu diğerine nazaran daha mantıklı ve anlamlı geldi bana.. 🫸🏻🌳🤍🫷🏻