'Doğaya Sarılma Meditasyonu' Yapan Bir Grup İnsanın Ormanda Ağaçlara Sarıldıkları Anlar Dikkat Çekti

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir grup insanın 'Doğaya sarılma meditasyonu' yaptıkları iddia edildi.
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'Doğaya sarılma meditasyonu' yapan insanların o anlarda ormanda bulunan ağaçlara sarıldıkları görülüyor.
Doğaya sarılma meditasyonu yapan o insanların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o meditasyon görüntüleri: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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Walla bu ülkede o kadar sikko saçma şeyler oluyor ki sizin yaptığınız bile mantıklı gelmeye başladı amk
Bana yanlış gelmedi iyi gelen birşey olabilir
Oduna sarılınca sıkıntı yok ağaca sarılınca mı var ? Ki bu diğerine nazaran daha mantıklı ve anlamlı geldi bana.. 🏻🌳🤍🏻