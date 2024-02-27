'Uzaktan Çalışarak Euro Nasıl Kazanılır' Tavsiyeleri Veren Kadın Maaşını Açıkladığı İçin Az Kalsın Kovulacaktı

Destina Saccılarlı isimli kadın, sosyal medya hesaplarından kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili paylaşımlar yaparken, bir yandan da uzaktan çalışma imkanı sunan şirketlerle ilgili, nasıl çalışılır, nasıl başvuru yapılır, mülakatta nelere dikkat edilmeli gibi bilgiler paylaşıyor.
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Destina bir videosunda ise Türkiye'de tabu olan 'Aylık maaşın ne kadar?' sorusunu cevaplarken, aylık yaklaşık 3.000 dolar kazandığını açıklamıştı.
Ancak Destina'nın o videosunda maaşını açıklaması birilerinin hoşuna gitmemiş ve çalıştığı şirkete şikayet edilmiş.
İnsan Kaynaklarına şikayet edilen Destina yaşadığı olay karşısında çok korktuğunu belirtirken 'Az kalsın kovuluyordum' dedi.
Olayı ekran görüntüleriyle anlatan kadın kendisini şikayet eden kişi için de yasal süreçleri başlattığını belirtti.
Destina'nın kovulma noktasına geldiğini anlattığı olayın videosu: 👇
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Destina'nın ne kadar kazandığını açıkladığı ve şikayet konusu olan o videosu: 👇
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