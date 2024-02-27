'Uzaktan Çalışarak Euro Nasıl Kazanılır' Tavsiyeleri Veren Kadın Maaşını Açıkladığı İçin Az Kalsın Kovulacaktı

Destina Saccılarlı isimli kadın, sosyal medya hesaplarından kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili paylaşımlar yaparken, bir yandan da uzaktan çalışma imkanı sunan şirketlerle ilgili, nasıl çalışılır, nasıl başvuru yapılır, mülakatta nelere dikkat edilmeli gibi bilgiler paylaşıyor.