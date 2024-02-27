Dünyanın En Güzel Manzaralarına Karşı Çişini Yapan Adamın Bi' Acayip Fantezisi

'@scenicpisses' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve dünyanın en güzel manzaralarına karşı çişini yapan adam 1.2 milyon takipçiye sahip.
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Doğa aşığı olan ve dünyanın dört bir yanını gezen adam, muhteşem manzaralara karşı da çişini yaptığı anları kaydederek paylaşıyor.
"Her doğa aşığı açık havada işemenin tarifsiz hissini bilir" diyerek kaydettiği görüntüleri paylaşan adamın bi' acayip fantezisi sosyal medyada viral oldu.
İşte o adamın paylaştığı görüntüler: 👇
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