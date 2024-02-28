Türkiye'de Kadın Olmak: Kargo Çalışanlarıyla Yaşadıklarını Anlatan Kadınlar Kanınızı Donduracak!

ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı

Türkiye'de Olsa Nasıl Olurdu? Ölen Ev Sahiplerinin Tüm Eşyalarının Satışa Çıkarıldığı Uygulama Dikkat Çekti