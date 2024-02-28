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Türkiye'de Kadın Olmak: Kargo Çalışanlarıyla Yaşadıklarını Anlatan Kadınlar Kanınızı Donduracak!

Türkiye'de Kadın Olmak: Kargo Çalışanlarıyla Yaşadıklarını Anlatan Kadınlar Kanınızı Donduracak!

Tiktok Taciz kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 09:18

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'@sylviapll' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, verdiği kargo siparişinden sonra kargo paketini çöpe atmadan önce üzerinde isim, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı kağıdı parçaladığı anları paylaştı.

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O kadın yaptığı paylaşıma da "Türkiye'de kadın olmak. Bilmeyenler için, hastanın biri kargo paketlerinden isminizi ve numaranızı alabilir" yazdı.

O kadın yaptığı paylaşıma da "Türkiye'de kadın olmak. Bilmeyenler için, hastanın biri kargo paketlerinden isminizi ve numaranızı alabilir" yazdı.

Kargo bilgilerinin yer aldığı kağıdı parçalayan kadının paylaşımın ardından ise TikTok kullanıcıları yaşadıkları olayları anlattılar. Adeta kan donduran cinsten...

Kargo bilgilerinin yer aldığı kağıdı parçalayan kadının paylaşımın ardından ise TikTok kullanıcıları yaşadıkları olayları anlattılar. Adeta kan donduran cinsten...

İşte o video: 👇

O videonun yorumuna ise diğer kadınlar yaşadıkları olayları yazdılar: 👇

O videonun yorumuna ise diğer kadınlar yaşadıkları olayları yazdılar: 👇

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