Dünyanın En İlginç Köyü: Bu Köydeki İnsanlar 'Uyku Hastalığı'na Yakalanıyor

Kazakistan'ın Akmola ilinde bulunan Kalaçi köyündeki insanlar ilginç bir hastalığa yakalanıyorlar. Cennetin içerisinde cehennemi insanlar 2013 yılından beri uyku hastalığına yakalanıyorlar.
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2013 yılının mart ayında başlayan hastalık nedeniyle birçok kişi köyden ayrılırken, köyde yaşayan insanlar gün içerisinde aniden uykuya dalıyorlar ve bazen de günlerce uyanamıyorlar.
Henüz nedeni bulunamayan hastalık için en güçlü iddia ise, uranyum madeninden sızan radun gazının neden olabileceği yönünde.
TRT Belgesel'in o köy ile ilgili hazırladığı çalışması: 👇
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