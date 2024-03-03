Metrobüste Tacize Uğradıktan Sonra Evine Kadar Takip Edilen Kadın Gözyaşları İçerisinde Yaşadığı Olayı Anlattı

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Merve Ceren Akcan yaşadığı tacizi anlatırken, "Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki söylersem ben haksız çıkacağım, söylersem ben 'Aranıyor' olacağım" diyerek metrobüste bir erkek tarafından uğradığı tacizi anlattı.
Sosyal medya fenomeni kadın, metrobüste tacize uğradıktan sonra sesini çıkaramadığını belirtirken, metrobüsten indikten sonra evine doğru giderken de 3 erkek tarafından araba ile takip edildiğini söyledi.
Merve Ceren Akcan gözyaşları içerisinde anlattığı olayın devamında ise, 'Bu ülkeden nefret ediyorum, bu ülkede kadın olmaktan nefret ediyorum, bu ülkede başıma bir şey gelse adaletin sağlanmayacağını bilmekten nefret ediyorum, hakkımı kimseye helal etmiyorum' dedi.
İşte o kadının uğradığı tacizi gözyaşları içerisinde anlattığı anlar: 👇
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