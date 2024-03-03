Düğünde Yaka Paça Birbirine Giren Gelin ile Damadın Viral Olan Görüntüleri

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, gelin ile damadın düğünde yaka paça birbirlerine girdikleri anlar görülüyor.
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TikTok'ta paylaşılan görüntüler viral olurken, gelin ile damadın, düğüne katılan arkadaşlarına şaka yapmak amacı ile kavga sahnesi kurguladıkları iddia edildi.
Arkadaşlarına şaka yapmak için kavga kurgulayan gelin ile damat, düğünde birbirlerine girerken hiçbir şeyden haberi olmayan insanların taze çifti sakinleştirmeye çalıştıkları anlar görülüyor.
İşte viral olan o görüntüler: 👇
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