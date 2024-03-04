8 Aylık Hamile Kadın, Kendisini Aldatan Kocasını Başka Bir Kadınla Otel Odasında Bastı!

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Arkadaşlarıyla dışarıda bir şeyler içeceğini söyleyen adam, karısının durumdan şüphelenmesi üzerine hamile eşini aldatırken yakalandı.
Otel odasında yakalanan ve her şeyi de itiraf eden adam, 8 aylık hamile karısını da ilk defa aldatmamış!
8 aylık hamile kadının kocası ile ilişki yaşayan kadına ise, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dediği iddia edildi.
İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler: 👇
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