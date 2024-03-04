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8 Aylık Hamile Kadın, Kendisini Aldatan Kocasını Başka Bir Kadınla Otel Odasında Bastı!

8 Aylık Hamile Kadın, Kendisini Aldatan Kocasını Başka Bir Kadınla Otel Odasında Bastı!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 12:33

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Malezya'da yaşanan olayda, 8 aylık hamile bir kadın, kendisini aldatan kocasını otel odasında bastı. O anları da kaydeden hamile kadının sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

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Arkadaşlarıyla dışarıda bir şeyler içeceğini söyleyen adam, karısının durumdan şüphelenmesi üzerine hamile eşini aldatırken yakalandı.

Arkadaşlarıyla dışarıda bir şeyler içeceğini söyleyen adam, karısının durumdan şüphelenmesi üzerine hamile eşini aldatırken yakalandı.

Otel odasında yakalanan ve her şeyi de itiraf eden adam, 8 aylık hamile karısını da ilk defa aldatmamış!

Otel odasında yakalanan ve her şeyi de itiraf eden adam, 8 aylık hamile karısını da ilk defa aldatmamış!

8 aylık hamile kadının kocası ile ilişki yaşayan kadına ise, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dediği iddia edildi.

8 aylık hamile kadının kocası ile ilişki yaşayan kadına ise, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dediği iddia edildi.

İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler: 👇

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