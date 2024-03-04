Her Şeye Geç Kalmış ve Hiçbir Şey Başaramamış Hissine Kapılan 2. Ergenlik Dönemi: 27 Yaşında Olmak

Çoğumuz küçükken, geleceğe dair hayaller kurarken 20-30 yaşlarına geldiğimizde istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünürüz. Ancak 20-30 yaşlarına gelip geçmişe baktığımızda ise çok çok az şeyi başarabildiğimizi görür ve bunun stresi, hayal kırıklığını yaşar ve geleceğe dair de endişelere kapılırız. Peki bu neden oluyor?