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Her Şeye Geç Kalmış ve Hiçbir Şey Başaramamış Hissine Kapılan 2. Ergenlik Dönemi: 27 Yaşında Olmak

Her Şeye Geç Kalmış ve Hiçbir Şey Başaramamış Hissine Kapılan 2. Ergenlik Dönemi: 27 Yaşında Olmak

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 10:00

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Çoğumuz küçükken, geleceğe dair hayaller kurarken 20-30 yaşlarına geldiğimizde istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünürüz. Ancak 20-30 yaşlarına gelip geçmişe baktığımızda ise çok çok az şeyi başarabildiğimizi görür ve bunun stresi, hayal kırıklığını yaşar ve geleceğe dair de endişelere kapılırız. Peki bu neden oluyor?

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"@xoxobensu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, hemen hemen herkes gibi bu durumu yaşadığını ve bu durumun 2. ergenlik dönemi olduğundan bahsediyor.

"@xoxobensu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, hemen hemen herkes gibi bu durumu yaşadığını ve bu durumun 2. ergenlik dönemi olduğundan bahsediyor.

Bensu o videosunda, 27 yaşına gireceğini ve 2. ergenlik dönemine girdiğini belirtirken, 'Koca bir oh çekiyorum çünkü bize ne olduğunu buldum' diyor.

Bensu o videosunda, 27 yaşına gireceğini ve 2. ergenlik dönemine girdiğini belirtirken, 'Koca bir oh çekiyorum çünkü bize ne olduğunu buldum' diyor.

Küçükken hayal edilen 20-30 yaşlarındaki şeylerin hiçbirinin yapılamamış olması, kurulan hayallerin gerçekleşmemesi ve geleceğe dair olumsuz düşüncelere kapılması nedeniyle kendisini 2 yıldır kötü hissettiğini belirten Bensu, 27. yaşın 2. ergenlik dönemi olmasını öğrenmesi nedeniyle büyük bir rahatlama yaşandığını söylüyor.

Küçükken hayal edilen 20-30 yaşlarındaki şeylerin hiçbirinin yapılamamış olması, kurulan hayallerin gerçekleşmemesi ve geleceğe dair olumsuz düşüncelere kapılması nedeniyle kendisini 2 yıldır kötü hissettiğini belirten Bensu, 27. yaşın 2. ergenlik dönemi olmasını öğrenmesi nedeniyle büyük bir rahatlama yaşandığını söylüyor.

Bensu sözlerinin devamında ise, 'Evlilik desen olmadı, iş desen olmadı, hala sivilce çıkartıyorum, bir yanım her şeye geç kalmış hissediyor ya da geç kalacakmış gibi hissediyor' dedi.

İşte o video: 👇

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