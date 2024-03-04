Her Şeye Geç Kalmış ve Hiçbir Şey Başaramamış Hissine Kapılan 2. Ergenlik Dönemi: 27 Yaşında Olmak

Çoğumuz küçükken, geleceğe dair hayaller kurarken 20-30 yaşlarına geldiğimizde istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünürüz. Ancak 20-30 yaşlarına gelip geçmişe baktığımızda ise çok çok az şeyi başarabildiğimizi görür ve bunun stresi, hayal kırıklığını yaşar ve geleceğe dair de endişelere kapılırız. Peki bu neden oluyor?
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"@xoxobensu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, hemen hemen herkes gibi bu durumu yaşadığını ve bu durumun 2. ergenlik dönemi olduğundan bahsediyor.
Bensu o videosunda, 27 yaşına gireceğini ve 2. ergenlik dönemine girdiğini belirtirken, 'Koca bir oh çekiyorum çünkü bize ne olduğunu buldum' diyor.
Küçükken hayal edilen 20-30 yaşlarındaki şeylerin hiçbirinin yapılamamış olması, kurulan hayallerin gerçekleşmemesi ve geleceğe dair olumsuz düşüncelere kapılması nedeniyle kendisini 2 yıldır kötü hissettiğini belirten Bensu, 27. yaşın 2. ergenlik dönemi olmasını öğrenmesi nedeniyle büyük bir rahatlama yaşandığını söylüyor.
İşte o video: 👇
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