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Babasını Mutfağa Kilitleyip Koşarak Eve Gelen Annesine 'Babamı Kurtar' Diyen Ufaklık

Babasını Mutfağa Kilitleyip Koşarak Eve Gelen Annesine 'Babamı Kurtar' Diyen Ufaklık

Tiktok anne
Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 20:09

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'@elifbeyb' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 2.5 yaşındaki Efnan isimli kızının babasını mutfağa kilitlediği anları paylaştı.

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Babasını mutfağa kilitleyen ancak bir daha açamayan, anahtarı da çıkarıp alttaki boşluktan babasına veremeyen Efnan, annesine ufak çaplı bir kalp krizi geçirtti.

Babasını mutfağa kilitleyen ancak bir daha açamayan, anahtarı da çıkarıp alttaki boşluktan babasına veremeyen Efnan, annesine ufak çaplı bir kalp krizi geçirtti.

Kapıyı açmayı başaramayan ufaklık, cep telefonunu kapının altından babasına ulaştırmayı başarabilmiş.

Dışarı kahve içmeye çıkan anne Elif Uzun, eşinden aldığı telefonla şoke olurken koşarak geldiği evde kocasını kilitli kaldığı mutfaktan kurtardı.

Dışarı kahve içmeye çıkan anne Elif Uzun, eşinden aldığı telefonla şoke olurken koşarak geldiği evde kocasını kilitli kaldığı mutfaktan kurtardı.

O anlar ise TikTok'ta viral oldu: 👇

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s2ip60

bu ne simdi ? en ufak bir haber degeri yok, magazin de degil