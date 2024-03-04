Babasını Mutfağa Kilitleyip Koşarak Eve Gelen Annesine 'Babamı Kurtar' Diyen Ufaklık

'@elifbeyb' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 2.5 yaşındaki Efnan isimli kızının babasını mutfağa kilitlediği anları paylaştı.
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Babasını mutfağa kilitleyen ancak bir daha açamayan, anahtarı da çıkarıp alttaki boşluktan babasına veremeyen Efnan, annesine ufak çaplı bir kalp krizi geçirtti.
Dışarı kahve içmeye çıkan anne Elif Uzun, eşinden aldığı telefonla şoke olurken koşarak geldiği evde kocasını kilitli kaldığı mutfaktan kurtardı.
O anlar ise TikTok'ta viral oldu: 👇
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bu ne simdi ? en ufak bir haber degeri yok, magazin de degil