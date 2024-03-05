Seansının 100-150 Dolar Olduğu İddia Edilen 'Su Terapisi' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son zamanlarda çeşitliliği bir hayli artan terapi yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Cinsel sorun çözüm terapisi, doğaya sarılma terapisi gibi birçok yeni terapi yöntemi ile karşılaştığımız son yıllarda ortaya çıkan yeni bir terapi yöntemi olan su terapisinin ise saatlik ücretinin 100-150 dolar arasında olduğu iddia edildi.