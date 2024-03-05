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Seansının 100-150 Dolar Olduğu İddia Edilen 'Su Terapisi' Sosyal Medyada Gündem Oldu

Seansının 100-150 Dolar Olduğu İddia Edilen 'Su Terapisi' Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 10:12

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Son zamanlarda çeşitliliği bir hayli artan terapi yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Cinsel sorun çözüm terapisi, doğaya sarılma terapisi gibi birçok yeni terapi yöntemi ile karşılaştığımız son yıllarda ortaya çıkan yeni bir terapi yöntemi olan su terapisinin ise saatlik ücretinin 100-150 dolar arasında olduğu iddia edildi.

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Su terapisinde seanslar birebir şekilde yapılabildiği gibi, ikili veya daha çok kişiyle de aynı anda yapılabiliyor.

Su terapisinde seanslar birebir şekilde yapılabildiği gibi, ikili veya daha çok kişiyle de aynı anda yapılabiliyor.

Su terapisi ile ilgili paylaşılan bilgilerde ise, kişilerin su altında ve üstünde bir araya getirildiği ve bu şekilde de kişilerin birbirlerine olan güven hissine kavuşmaları sağlandığı belirtildi.

Su terapisi ile ilgili paylaşılan bilgilerde ise, kişilerin su altında ve üstünde bir araya getirildiği ve bu şekilde de kişilerin birbirlerine olan güven hissine kavuşmaları sağlandığı belirtildi.

'Anne karnındaki bebek kardeşler gibi' denilerek vurgulanan su terapisi yönteminin ayrıca kişiler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği ve ilişkiler üzerine de pozitif etki yarattığı belirtildi.

'Anne karnındaki bebek kardeşler gibi' denilerek vurgulanan su terapisi yönteminin ayrıca kişiler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği ve ilişkiler üzerine de pozitif etki yarattığı belirtildi.

İşte o su terapisi yönteminden paylaşılan görüntüler: 👇

O terapi yöntemine gelen yorumlar: 👇

O terapi yöntemine gelen yorumlar: 👇
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