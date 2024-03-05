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'Güler Yüze Tepki Olarak Doğmuş Doktor Sekreteri' Paylaşımıyla Viral Olan Fenomen

'Güler Yüze Tepki Olarak Doğmuş Doktor Sekreteri' Paylaşımıyla Viral Olan Fenomen

Komik Doktor fenomen
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 15:44

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Yaptığı tespitlerle sosyal medyada sık sık viral olan Yunus Yılmaz, yaptığı son paylaşımda doktor sekreterlerini ele aldı.

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Doktor sekreterleri için 'Güler yüze tepki olarak doğmuş' diyen Yunus Yılmaz, yaptığı paylaşım ile de viral oldu.

Doktor sekreterleri için 'Güler yüze tepki olarak doğmuş' diyen Yunus Yılmaz, yaptığı paylaşım ile de viral oldu.

Günlük hayatta karşılaştığımız durumlara ait tespitleriyle son dönemin yükselen isimlerinden olan Yunus Yılmaz, doktor sekreteri paylaşımıyla da izleyenlere, 'O kadar gerçek ki kiriz geçirdim' dedirtti.

Günlük hayatta karşılaştığımız durumlara ait tespitleriyle son dönemin yükselen isimlerinden olan Yunus Yılmaz, doktor sekreteri paylaşımıyla da izleyenlere, 'O kadar gerçek ki kiriz geçirdim' dedirtti.

İşte Yunus Yılmaz'ın viral olan o paylaşımı: 👇

Fenomen Yunus Yılmaz'ın birbirinden başarılı içeriklerini de burada derlemiştik: 👇

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