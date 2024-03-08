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Zihinsel Engelli Genci Tekme Tokat Darbetti: “Kasten Yaralama” Suçundan Tutuklandı

Zihinsel Engelli Genci Tekme Tokat Darbetti: “Kasten Yaralama” Suçundan Tutuklandı

Ümraniye Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.03.2024 - 17:48

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde engelli bir engence şiddet uygulandı. Yüzde elli zihinsel engelli genci darbeden şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Engelli gencin yaşadığı şiddet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs o görüntüler sayesinde yakalandı.

Engelli gencin yaşadığı şiddet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs o görüntüler sayesinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi’nde kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti. Yürütülen saha çalışmalarında; çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri ayrıntılı şekilde incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi’nde kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti. Yürütülen saha çalışmalarında; çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri ayrıntılı şekilde incelendi.

İnceme sonucunda yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Y. isimli yaşı küçük şahsı, M.M.K. isimli şahsın tekme tokat dövdüğü tespit edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. isimli şüpheli şahıs 8 Mart tarihinde yakalandı. Şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnceme sonucunda yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Y. isimli yaşı küçük şahsı, M.M.K. isimli şahsın tekme tokat dövdüğü tespit edildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. isimli şüpheli şahıs 8 Mart tarihinde yakalandı. Şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlar:

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