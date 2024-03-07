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Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitiren Oyuncu Efe Deprem, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitiren Oyuncu Efe Deprem, Son Yolculuğuna Uğurlandı

TRT Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 11:24

Seksenler dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Deprem’in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Çamlıca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 

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Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde, önceki gün 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen 41 yaşındaki Efe Deprem, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Mecidiyeköy istikametinde, önceki gün 19.30 sıralarında meydana geldi. Barista eğitiminden dönen 41 yaşındaki Efe Deprem, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazaya ilişkin detaylar haberimizde

Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye götürdü.

Bariyerlere çarparak kaza yapan 1 çocuk babası Deprem, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan oyuncu Deprem'i ambulansla hastaneye götürdü.

Oyuncu, doktorların tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Oyuncu, doktorların tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Tiyatro oyuncusu Efe Deprem’in cenazesi Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi.

Tiyatro oyuncusu Efe Deprem’in cenazesi Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi.

Cenazeye Deprem’in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Cenazeye Deprem’in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.
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Deprem’in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu.

Deprem’in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu.

Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti.

Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem’in cenazesi Çamlıca Mezarlığı’na defnedildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem’in cenazesi Çamlıca Mezarlığı’na defnedildi.

Efe Deprem'in Mutluyuz filmindeki rol arkadaşı İbrahim Büyükak, "Dünyanın en iyi insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun. Kalanlara sabır diliyorum. En son beraber film çekmiştik" dedi.

Efe Deprem'in Mutluyuz filmindeki rol arkadaşı İbrahim Büyükak, "Dünyanın en iyi insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun. Kalanlara sabır diliyorum. En son beraber film çekmiştik" dedi.

"Her ölüm erkendir. Ama Efe'nin ölümü çok erken oldu. Çok şaşkınız. Başı sağ olsun ailesinin sevenlerinin. Dünya tatlısı bir çocuktu. Dünya beyefendisi bir çocuktu. Tertemiz bir insandı'' diyen Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun sözlerine şöyle devam etti:

"Her ölüm erkendir. Ama Efe'nin ölümü çok erken oldu. Çok şaşkınız. Başı sağ olsun ailesinin sevenlerinin. Dünya tatlısı bir çocuktu. Dünya beyefendisi bir çocuktu. Tertemiz bir insandı'' diyen Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun sözlerine şöyle devam etti:

''Dizide damadımı oynadı. Baba oğlu oynadık. Duygu, Rasim ağabey ile baba oğlu oynamıştı. Rasim ağabeyin kaybından sonra biz baba oğlu oynadık böyle kayıplar. Burcu'ya Allah sabırlar versin. En son telefonla görüştük. Çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Birbirimizi tatlı tatlı kızdırırdık maç sonuçlarına göre. Genelde maç sonuçlarından sonra görüşürdük. En son da o beni aradı, bayağı bir dalga geçmişti. Son görüşmemiz o oldu.'

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Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy, "Hiç beklemediğimiz bir şey. Şaka gibi geliyor. Dün sabah konuştuk. Pendik maçına nasıl gideceğiz, ne yapacağız diye. Film şeridi gibi. Ben onu yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Bildim bileli çocukluğundan beri motosiklet kullanıyordu. Kaza neden kaynaklandı tam olarak bilmiyorum. Birisi mi vurdu, kaydı mı, korktu mu panik mi yaptı. Çok iyi bir insandı. Önce ailesine, kızına, Burcu'ya ve bize sabırlar versin" diye konuştu.

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy, "Hiç beklemediğimiz bir şey. Şaka gibi geliyor. Dün sabah konuştuk. Pendik maçına nasıl gideceğiz, ne yapacağız diye. Film şeridi gibi. Ben onu yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Bildim bileli çocukluğundan beri motosiklet kullanıyordu. Kaza neden kaynaklandı tam olarak bilmiyorum. Birisi mi vurdu, kaydı mı, korktu mu panik mi yaptı. Çok iyi bir insandı. Önce ailesine, kızına, Burcu'ya ve bize sabırlar versin" diye konuştu.
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