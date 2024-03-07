Seferihisar Belediyesi'nden Emeklileri Sevindiren Haber: Emekliye 2 Bin TL Destek
Seferihisar Belediyesi'nden Emeklileri Sevindiren Haber: Emekliye 2 Bin TL Destek
İzmir Seferihisar Belediyesi'nden emeklilere sevindiren haber geldi.
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Yüksek enflasyonun altında ezilen emeklileri Seferihisar Belediyesi unutmadı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, emeklileri biraz da olsa rahatlatabilmek için harekete geçti.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Başvuru şartlarına göre, başvuran kişinin üzerinde kayıtlı bir taşınmaz ya da araç ve hanede geliri olan ikinci bir kişi bulunmayacak.
Şartları sağlayan emekli vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruda bulunabilecek.
İyi haberi duyuran Başkan Yetişkin, “Seferihisar’ımızın emektar emeklilerini yalnız bırakmayacağız dedik ve emekli hemşerilerimize destek müjdesi vermeye karar verdik. Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşerilerimize 2 bin TL destek sağlıyoruz. Gelin Sosyal Hizmetler Birimimize başvurun, destek projemizden faydalanın. Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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